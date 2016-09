Nicole vond zichzelf te jong voor huwelijk

LOS ANGELES - Nicole Kidman vindt terugkijkend op haar huwelijk met Tom Cruise dat ze eigenlijk veel te jong was toen ze met hem trouwde.

Door ANP - 30-9-2016, 21:34 (Update 30-9-2016, 21:34)

"Als ik daar nu op terug kijk, denk ik: wat?", aldus Nicole in een interview met het Britse magazine Red. De Australische actrice vergelijkt haar situatie met Taylor Swift. "Ik bedoel maar, zij is nu 26. Ik had twee kinderen tegen de tijd dat ik 27 was en ik was toen al vier jaar getrouwd. Maar dat is wat ik toen wilde."

Nicole en Tom trouwden in 1990 nadat ze elkaar leerden kennen op de set van Days of Thunder. Ze adopteerden later twee kinderen: Isabella en Connor. In 2001 ging het stel uit elkaar.