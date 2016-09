Rapper Wisin verliest maand oude dochter

SAN JUAN - De Puerto Ricaanse rapper Wisin heeft vrijdag zijn pasgeboren dochter Victoria verloren. Het meisje werd vorige maand geboren met het syndroom van Patau, een chromosomale aandoening.

30-9-2016

"Ik dank God voor deze maand, een maand met Victoria", schreef Wisin op Instagram bij een foto van zijn vrouw met Victoria. "Prinses, ik zie je weer in de hemel. Ik heb zo veel pijn. God help ons alsjeblieft."

De ziekte bij Victoria werd in de vijfde maand van de zwangerschap ontdekt. Artsen adviseerden om de zwangerschap af te breken, maar Wisin wilde daar niets van weten. "Wie zijn wij om te beslissen over het leven van een mens, zelfs als het je eigen kind is?", vroeg hij zich destijds af.

Wisin, wiens echte naam Juan Luis Morera Luna is, is al vader van zoon Dylan en dochter Yelena. De rapper is in Nederland vooral bekend van zijn zomerhit Duele el Corazón, die hij samen maakte met Enrique Iglesias.