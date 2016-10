Realityster Heidi Montag wil moeder worden

LOS ANGELES - Heidi Montag hoopt volgend jaar zwanger te zijn. In een gesprek met Faithwire.com vertelt Heidi over haar plannen voor 2017. Naast het schrijven van een boek is dat moeder worden.

Door ANP - 1-10-2016, 14:58 (Update 1-10-2016, 14:58)

“Ik werk aan een soort koffietafelboek, daar beleef ik veel plezier aan”, zegt Heidi, die wereldberoemd werd dankzij de MTV-serie The Hills. “En ik hoop volgend jaar moeder te worden. Dat zijn mijn prioriteiten en mijn full-time baan.”

De 30-jarige Heidi heeft haar man Spencer Pratt lang voor moeten bereiden op het vaderschap. “Ik heb moeten bidden om hem zo ver te krijgen dat hij een kind wil”, zegt ze over de 33-jarige Spencer, die ook te zien was in The Hills. Heidi liet twee jaar geleden al doorschemeren klaar te zijn voor een baby.

De realityster, die in 2009 trouwde met Spencer, weet dat een zwangerschap niet vanzelfsprekend is. “Niet iedereen kan zomaar een kind krijgen als ze dat willen. Het kan gepaard gaan met heel wat ontberingen en je moet bidden dat alles goed gaat.”