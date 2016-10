Verloving Steven Avery alweer verleden tijd

WAUPUN - Steven Avery, de man om wie Netflixdocu Making A Murderer draait, is niet langer verloofd. Avery riep vorige week van de daken dat hij ging trouwen met Lynn Hartman, maar dit weekeinde liet hij via een bekende weten dat hij Hartman heeft gedumpt.

2-10-2016

Volgens Avery is zijn ex een golddigger. “Ze is deze relatie aangegaan voor geld en publiciteit. Zijn ogen zijn eindelijk geopend”, liet de gevangene weten aan Sandra Greenman, die Avery’s verhaal vervolgens op Facebook plaatste.

Hartman, een juridisch secretaresse, zou flinke bedragen hebben ontvangen van Dr. Phil om in zijn talkshow te komen zitten. Vrijdag werd bekend dat ook Avery een interview gaat geven aan Amerika’s bekendste televisiepsycholoog.

Avery, die in 2007 werd veroordeeld tot levenslang voor de moord op Teresa Halbach, leerde Hartman kennen via briefwisselingen. Vorige week zouden de twee elkaar pas voor het eerst hebben ontmoet, na acht maanden contact via brieven en de telefoon.