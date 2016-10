‘Jarige Lil Wayne zet club op z’n kop’

MIAMI - Lil Wayne heeft de bloemetjes flink buitengezet ter gelegenheid van zijn 34e verjaardag. De rapper, die dinsdag jarig was, vierde donderdag feest in Miami. Dat meldt Page Six dit weekeinde.

Door ANP - 2-10-2016, 15:26 (Update 2-10-2016, 15:26)

Onder anderen Snoop Dogg, Mack Maine en DJ Irie vlogen naar Miami om een feestje te bouwen met Lil Wayne. Het gezelschap arriveerde rond 02.30 uur (lokale tijd) bij een club in de stad en was niet zuinig met champagne, vertelt een ooggetuige aan de krant. “Wayne liep rond met zijn eigen fles Moët.”

De rapper, die volgende maand een boek uitbrengt over zijn tijd in de bak, had ook een cadeautje voor fans die toevallig in de club waren. Lil Wayne klom op het podium en trakteerde de aanwezigen op enkele nummers.