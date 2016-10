Cara Delevingne heeft ogen in haar nek

NEW YORK - Model Cara Delevingne heeft er een nieuwe tatoeage bij. Tattoozaak Bang Bang uit New York plaatste op Instagram een korte video van hun laatste werk op de Britse.

Door ANP - 3-10-2016, 2:00 (Update 3-10-2016, 2:00)

Cara koos voor twee vrouwenogen vlak onder de haarlijn in haar nek. De 24-jarige had al meer dan twintig lichaamsversieringen en gaf eerder tegenover de Britse Grazia aan dat tatoeages zetten een verslaving aan het worden was. "Ik kan gewoon niet stoppen!" bekende ze toen.

Eerder liet Cara's Suicide Squad-collega Margot Robbie tatoeages zetten op haar tenen. Van het resultaat hoeven we van de actrice overigens niet te veel te verwachten. "Denk aan hoe een vierjarige een tekening maakt. Zo zien mijn tattoos er ongeveer uit", aldus Margot, die Cara als tegenprestatie ook een symbool op haar tenen liet vereeuwigen.