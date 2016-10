Johnny Depp niet te zien in trailer Pirates

LOS ANGELES - Disney bracht zondag de eerste 'teaser trailer' uit van de vijfde Pirates of the Caribbean-film, Dead Men Tell No Tales. Grote afwezige in de video is hoofdrolspeler Johnny Depp.

Door ANP - 3-10-2016, 5:42 (Update 3-10-2016, 5:42)

In de eerste beelden van de film is vooral veel aandacht voor de schurk van het verhaal kapitein Salazar, gespeeld door Javier Bardem. Deze zeeman neemt in de vrij duistere beelden op niet al te zachtzinnige wijze een schip over, op zoek naar Johnny's personage Jack Sparrow.

Tussen 2003 en 2011 kwamen er vier films uit met Johnny als de excentrieke captain Jack Sparrow in de hoofdrol. Voor het vijfde deel keert Orlando Bloom terug als jonge held Will Turner, alhoewel de acteur volgens sommige geruchten slechts een cameo heeft en dus maar heel kort te zien is in de film. Dead Men Tell No Tales draait aankomend voorjaar in de bioscopen.