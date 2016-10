Kim Kardashian slachtoffer gewapende overval

PARIJS - Kim Kardashian is in haar hotelkamer in Parijs overvallen. De gewapende daders deden zich voor als politieagenten.

Door ANP - 3-10-2016, 6:24 (Update 3-10-2016, 6:24)

Een woordvoerder van de realityster verklaart tegenover CNN dat Kim erg geschrokken is, maar niet gewond is geraakt. Het is onduidelijk wat de overvallers buit hebben gemaakt. Kim is momenteel in Parijs voor de lokale Fashion Week, samen met haar zus Kourtney, moeder Kris en halfzusje Kendall.

Haar echtgenoot Kanye West werd tijdens een optreden op de hoogte gebracht van de gewapende overval. Hij brak zijn concert in het New Yorkse Queens abrupt af en vertelde het publiek dat hij wegens familieomstandigheden vertrok. Een bezoeker schreef op Twitter dat de rapper daarna meteen het podium afrende.