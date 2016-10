Liam Gallagher bespot broer bij filmpremière

LONDEN - Liam Gallagher, de zanger van de Britse band Oasis, heeft zijn broer Noel bespot op de wereldpremière van hun film Supersonic. De documentaire, die komende week ook in de Nederlandse bioscopen te zien is, ging in première in Londen.

Door ANP - 3-10-2016, 8:42 (Update 3-10-2016, 8:42)

“Nee, Noel is er niet”, stelde Liam vanaf de rode loper tegen journalisten. “Hij zit vermoedelijk nu weer in een van zijn hele, hele, hele, hele, hele, hele grote huizen terwijl hij tofu eet en een schoonheidsbehandeling ondergaat. Hij is echt een man van het volk hè.”

Oasis gold in de jaren negentig als een van de grootste bands ter wereld. De Britse formatie brak door met hits als Wonderwall en Live Forever. De broers, die de kern van Oasis vormden, kregen echter ruzie waarna de groep in 2009 uit elkaar ging.

Winehouse

De documentaire, waar ze wel allebei aan meewerkten, vertelt over de opkomst en ondergang van Oasis. De film is gemaakt door het team dat ook de met een Oscar bekroonde documentaire Amy over zangeres Amy Winehouse maakte.

Supersonic is de komende week een paar maal te zien in de bioscopen van Pathé.