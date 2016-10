Moeders Radio 538 en Veronica onder één dak

ANP Moeders Radio 538 en Veronica onder één dak

AMSTERDAM - De radiostations die onderdeel zijn van 538Groep en Sky Radio Group gaan per 1 oktober onder één dak verder. Dat maakten Talpa en Telegraaf Media Groep (TMG) maandag bekend.

Door ANP - 3-10-2016, 8:57 (Update 3-10-2016, 10:30)

De mediabedrijven kondigden de samensmelting in juli al aan. Voor het definitieve samengaan was de goedkeuring van toezichthouders en het advies van de medezeggenschapsraden nodig. Dat is nu rond.

De verkoop van radiospots van Sky Radio en Radio Veronica wordt per 1 januari 2017 ondergebracht bij One Media Sales (OMS), dat ook de reclameverkoop van Radio 538, Radio 10, Sublime FM, 100% NL, en SLAM! verzorgt. Menno Koningsberger is benoemd tot algemeen directeur van het nieuwe radio- en muziekentertainmentbedrijf.

Onderscheiden

538, Sky Radio, Radio Veronica en Radio 10 hebben een gezamenlijk bereik van zo'n 7,1 miljoen luisteraars per week, blijkt uit recente cijfers van Nationaal Luister Onderzoek en Gfk. Het gaat om in totaal veertig stations die via FM, DAB+, kabel en internet zijn te volgen.

De luisteraars merken vooralsnog weinig van de samenvoeging. Het is wel de bedoeling dat de zenders zich in de toekomst meer gaan onderscheiden. Ze kunnen meer uitgesproken keuzes maken als het gaat om de muziekprogrammering en activiteiten die ze organiseren. Hoe dat er precies uit komt te zien, wordt de komende tijd nader bepaald.