Kardashian bij overval opgesloten in badkamer

ANP Kardashian bij overval opgesloten in badkamer

PARIJS - De overvallers die realityster Kim Kardashian maandagochtend in Parijs hebben beroofd, sloten haar op in de badkamer van haar luxe huis. Daarna maakten zij de juwelen van de Amerikaanse buit. Kim verbleef in een huis in de buurt van de Eglise de la Madeleine, in het centrum van de stad.

Door ANP - 3-10-2016, 9:46 (Update 3-10-2016, 9:46)

Dat meldt CNN op basis van bronnen bij de politie. Bekende sterren verblijven vaker in dit gebied, dat doorgaans goed beveiligd kan worden.

Bij de overval hebben de daders miljoenen aan juwelen buitgemaakt. Vijf gewapende mannen overvielen Kim maandag in haar huis, rond 3 uur in de ochtend. Zij sliep op dat moment.

Kanye West

De realityster raakte niet gewond. De gewapende mannen kwamen de woning binnen door zich voor te doen als politieagenten. Haar echtgenoot Kanye West brak een optreden in New York direct af toen het nieuws bekend werd.

Kardashian is in Parijs voor de lokale Fashion Week, samen met haar zus, moeder en halfzus.