Ronnie Flex en Fernando op festival Curaçao

ANP Ronnie Flex en Fernando op festival Curaçao

CURACAO - Rapper Ronnie Flex en FunX-dj Fernando Halman zijn twee van de Nederlanders die vrijdag deelnemen aan het eerste Urban Festival op Curaçao. Ook Ir-Sais, Freddy Moreira, Frenna en Gio treden op tijdens het evenement, zo maakte de organisatie via Facebook bekend.

Door ANP - 3-10-2016, 10:01 (Update 3-10-2016, 10:01)

Het is voor de eerste keer dat urban muziek op het Caribische eiland met een eigen festival wordt geëerd. Het evenement vindt plaats op Kokomo Beach. Eerder werden er wel losse urban-avonden georganiseerd. Maar dit jaar besloot organisator Ga Events er een officieel festival van te maken.

Ronnie Flex is vooral bekend van de megahit Drank & Drugs. Het nummer werd tientallen miljoenen keren bekeken en is inmiddels ook een grote hit in Duitsland. Fernando Halman presenteert dagelijks de ochtendshow op jongerenzender FunX.