ANP Jan Kruis richt Sint Pannekoek-comité op

GRONINGEN/ROTTERDAM - Striptekenaar Jan Kruis heeft in samenwerking met de Sint Pannekoek-organisaties in Groningen en Rotterdam een Nationaal Comité Sint Pannekoek opgericht.

Door ANP - 3-10-2016, 11:45 (Update 3-10-2016, 11:45)

Het landelijke platform moet in de toekomst fungeren als vraagbaak voor iedereen die het feest, dat jaarlijks plaatsvindt op 29 november, wil meevieren. Ook kunnen clubs of verenigingen die mee willen doen bij het Nationaal Comité de tekeningen en ontwerpen van Jan Kruis krijgen waarin het feest wordt genoemd.

Het feest werd halverwege de jaren tachtig voor het eerst in Jan, Jans en de Kinderen genoemd. Omdat Catootje zin heeft in pannenkoeken, stelt opa dat het een oude Rotterdamse traditie is om op 29 november dit gerecht te eten. Het hele gezin wacht de vader des huizes dan ’s avonds op met een pannenkoek op het hoofd.

Kerken

Het evenement werd het afgelopen decennium heel populair. In eerste instantie werd het feest vooral gevierd door studentenverenigingen en kerken die met het feest geld inzamelen voor een goed doel. Maar de afgelopen jaren werd de viering breder opgepikt, ook in huiskamers en op sportverenigingen. Op sociale media worden op 29 november veelvuldig foto´s geplaatst van mensen met pannenkoeken op hun bord of hun hoofd. De hashtag #sintpannekoek werd het afgelopen jaar volgens Kruis meer dan 250.000 keer gebruikt.

De leiding van het comité ligt in handen van de Sint Pannekoek-organisaties in Groningen en Rotterdam, de twee steden die ooit het fictieve feest begonnen te vieren.

Vrolijkheid

“We willen het voor iedereen zo eenvoudig mogelijk maken het feest mee te vieren”, stelt Kruis. “Het wordt zo breed opgepakt omdat iedereen vrolijk wordt van pannenkoeken. Iedereen kan het zo groot of klein vieren als hij zelf wilt, en je kwetst niemand.” Niemand is overigens verplicht zich bij het comité te melden als hij of zij Sint Pannekoek wil vieren. “Maar wie behoefte heeft aan informatie, advies of tekeningen, kan terecht bij het comité. Het is handig één centraal aanspreekpunt te hebben.”

De website van het comité moet eind oktober online staan.