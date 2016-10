Kim Kardashian verlaat Parijs na roofoverval

ANP Kim Kardashian verlaat Parijs na roofoverval

PARIJS - Kim Kardashian heeft maandag Parijs verlaten nadat zij in de nacht van zondag op maandag werd overvallen. Volgens People is de realityster per privévliegtuig vertrokken uit de Franse hoofdstad. Zij vloog vanaf vliegveld Le Bourget, de derde luchthaven van Parijs.

Door ANP - 3-10-2016, 13:41 (Update 3-10-2016, 13:41)

Volgens bronnen bij de politie zouden de vijf overvallers juwelen ter waarde van 10 miljoen dollar buit hebben gemaakt. De mannen drongen haar luxe huis binnen en sloten Kardashian op in de badkamer. Kim verbleef in een huis in de buurt van de Eglise de la Madeleine, in het centrum van de stad.

De realityster raakte niet gewond. De gewapende mannen kwamen de woning binnen door zich voor te doen als politieagenten. Haar echtgenoot Kanye West brak een optreden in New York direct af toen het nieuws bekend werd.

Kardashian was in Parijs voor de lokale Fashion Week, samen met haar zus, moeder en halfzus.