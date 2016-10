Van Ransbeek adjunct Toneelgroep Amsterdam

AMSTERDAM - Wouter van Ransbeek is de nieuwe adjunct-directeur van Toneelgroep Amsterdam. Hij gaat het gezelschap leiden, samen met algemeen directeur Ivo van Hove.

Door ANP - 3-10-2016, 19:29 (Update 3-10-2016, 19:29)

Van Ransbeek (1977) was bij Toneelgroep Amsterdam de afgelopen jaren al de drijvende kracht achter internationale groei en het aantrekken van gastregisseurs. Ook zette hij een programma voor talentontwikkeling op. Van Hove had hem in 2006 gevraagd bij het gezelschap te komen.