ANP Ricky en Leo met kerst weer in theater

AMSTERDAM - Ricky Koole en Leo Blokhuis keren in december terug in Theater Amsterdam met hun kerstprogramma Whatever Happened to Christmas? Na het succes van vorig jaar gaat het echtpaar op herhaling. Dit keer zijn de shows op 22 en 23 december, meldt het theater maandag.

Door ANP - 3-10-2016, 20:31 (Update 3-10-2016, 20:31)

Zangeres en actrice Koole zingt ook nu weer samen met een aantal muzikale gasten een mix van bekende hits en intieme liedjes, terwijl muziekjournalist Blokhuis voor de verhalen rond de liedjes zorgt. Wie de gasten zijn, wordt op een later moment bekendgemaakt. Vorig jaar waren Paul de Munnik, Janne Schra en Ruben Hein van de partij.