ANP George en Amal vieren huwelijksdag klein

LOS ANGELES - George Clooney en zijn vrouw Amal hebben hun huwelijksdag vorige week klein gevierd. De acteur had speciaal voor de gelegenheid eens flink uitgepakt in de keuken.

Door ANP - 3-10-2016, 21:03 (Update 3-10-2016, 21:03)

"Ik heb voor haar gekookt", zei George tegen E! nadat hij in eerste instantie grapte dat het een spectaculair groot feest was inclusief vuurwerk. De acteur liet achterwege wat hij gemaakt had, maar liet wel doorschemeren dat Amal meestal niet zo enthousiast is over zijn kookkunsten. "Ik denk niet dat ze ooit onder de indruk is geweest."

De romantische avond doet terugdenken aan de avond dat George (55) Amal (38) ten huwelijk vroeg. Ook toen had de acteur voor haar gekookt. Het daadwerkelijke aanzoek duurde vervolgens bijna een halfuur, onthulde George eerder dit jaar in The Ellen DeGeneres Show. De mensenrechtenadvocate had destijds niet door dat ze ten huwelijk werd gevraagd.