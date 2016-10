Politierapport zaak Kim Kardashian op straat

ANP Politierapport zaak Kim Kardashian op straat

PARIJS - Nog geen dag na de gewapende overval op Kim Kardashian, heeft TMZ de hand weten te leggen op het politierapport van het misdrijf. De site citeert uitgebreid uit de documenten.

Door ANP - 4-10-2016, 2:16 (Update 4-10-2016, 2:16)

Kim verklaarde tegenover de politie dat ze vreesde voor haar leven en bang was slachtoffer te worden van een seksueel misdrijf. Communicatie met de daders was niet mogelijk; de vijf overvallers leken geen Engels te spreken. De realityster werd tijdens de overval hardhandig opgesloten in de badkamer. Een vriendin die op een andere verdieping van het huis verbleef, sloot zichzelf op in haar eigen badkamer en belde Kims bodyguard en haar zus Kourtney. De lijfwacht kwam aan twee minuten nadat de criminelen waren vertrokken.

Intussen is duidelijk dat de overvallers er vandoor gingen met ongeveer 10 miljoen euro aan juwelen, waaronder de peperdure ring die Kim onlangs van echtgenoot Kanye West kreeg. De waarde van dat sieraad zou rond de 4 miljoen liggen.