ANP Chloë Grace Moretz in remake Suspiria

LOS ANGELES - De remake van horrorfilm Suspiria heeft met Chloë Grace Moretz een hoofdrolspeler in de wacht gesleept. Eerder tekenden Dakota Johnson en Tilda Swinton voor rollen in de film.

Door ANP - 4-10-2016, 3:02 (Update 4-10-2016, 3:02)

Het project wordt gefinancierd door Amazon, dat daarmee ook de distributierechten heeft, meldt Variety. De komst van Chloe Grace naar het project is opvallend, enkele weken geleden besloot ze nog uit The Little Mermaid te stappen omdat ze de tijd wilde nemen om aan zichzelf te werken.

Suspiria van de Italiaanse horrorregisseur Dario Argento kwam uit in 1977. De film gaat over een jonge balletdanseres die afreist naar een prestigieuze dansacademie, om erachter te komen dat daar achter de schermen duistere bovennatuurlijke praktijken plaatsvinden.