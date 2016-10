Emily Blunt: druk om kids te krijgen te hoog

LONDEN - Emily Blunt vindt dat vrouwen te veel druk wordt opgelegd, zeker als het gaat om kinderen krijgen. "Vrouwen worden als minderwaardig gezien als ze geen kinderen hebben, en dat is ontzettend fout", zei de actrice die zelf deze zomer beviel van een tweede dochter maandag op de Britse radio.

Door ANP - 4-10-2016, 3:27 (Update 4-10-2016, 3:27)

Emily is binnenkort te zien in de verfilming van het populaire boek The Girl On The Train. Daarin speelt ze een onvruchtbare vrouw die haar problemen probeert weg te drinken. Dat soort rollen bevalt de actrice wel, omdat ze volgens de Britse realistischer zijn dan de meeste personages in Hollywoodproducties. "Ze moeten allemaal innemend zijn en betrouwbaar en knap. Terwijl ik vooral geïnteresseerd ben of het geloofwaardig is."

De druk om kinderen te krijgen is niet de enige die vrouwen opgelegd krijgen, vindt Emily. "De samenleving voert op alle vlakken druk op ons uit. Of het nu gaat om of je borstvoeding geeft, hoe lang je borstvoeding geeft, of je je man bij je kunt houden - wat sowieso een vreselijke uitdrukking is. Het zorgt ervoor dat vrouwen altijd het gevoel hebben dat ze zich moeten verdedigen voor de manier waarop ze hun leven leiden."