ANP Tori Spelling moet schuld afbetalen

LOS ANGELES - Een rechter in Los Angeles heeft Tori Spelling gesommeerd haar schuld bij een creditcardmaatschappij af te betalen. Het bedrijf had de realityster aangeklaagd, omdat ze bijna 40.000 dollar (35.000 euro) achterloopt met haar betalingen.

Door ANP - 4-10-2016, 5:40 (Update 4-10-2016, 5:40)

Volgens Entertainment Tonight had Tori al sinds juni 2015 niets afbetaald op het bedrag, dat nog in het niet valt bij een andere schuld die ze opbouwde. Dezelfde site ontdekte in juni dat de actrice en haar echtgenoot Dean McDermott de belastingdienst zo'n 230.000 euro verschuldigd zijn.

Tori gaf in haar autobiografie die in 2013 uitkwam al aan "een shopprobleempje" te hebben. De 43-jarige groeide als dochter van televisieproducent Aaron Spelling op in weelde. Bij zijn dood in 2006 liet Aaron, producent van hitseries als The Love Boat en Beverly Hills, 90210, zijn twee kinderen echter ieder minder dan een miljoen na van zijn fortuin van ruim een half miljard.

Candy Spelling vertelde twee jaar gelden in een interview met de New York Times dat het koopgedrag van dochter Tori de reden was dat Aaron haar niet al te veel geld naliet. "Ze kon zo een winkel inlopen en er 50.000 tot 60.000 dollar verbrassen." Candy staat haar dochter en de vier kinderen van Tori en Dean inmiddels wel financieel bij.