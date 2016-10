Antoinette Hertsenberg stort zich op de zorg

HILVERSUM - Antoinette Hertsenberg begint dinsdag aan iets nieuws op televisie. Voor AVROTROS presenteert ze het nieuwe zorgprogramma Zorg.nu. ''Het is fantastisch om een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het verbinden van mensen die in bed liggen en die aan het bed staan'', vertelt Antoinette in De Telegraaf.

Door ANP - 4-10-2016, 8:03 (Update 4-10-2016, 8:03)

Zorg.nu informeert kijkers over actuele medische ontwikkelingen, onderzoekt misstanden in de zorg, belicht innovaties en laat zien wat deze in de praktijk voor mensen betekenen. ''Ik denk dat het programma echt voorziet in een behoefte: het is iets wat er op dit moment niet is maar wel zou moeten zijn."

Antoinette presenteerde naast het consumentenprogramma Radar zestien jaar lang Opgelicht?!. Sinds augustus vervangt Jaap Jongbloed haar. Missen doet ze Opgelicht?! niet. ''Ik was wel toe aan iets nieuws'', vertelt ze in het AD. ''Ik bijt me graag vast in een thema." En Jaap doet het goed, vindt ze. "Van tevoren had ik al bedacht dat het bij hem in goede handen was en hij heeft me niet teleurgesteld."