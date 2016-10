Directeur Film Festival stapt op

UTRECHT - Directeur Willemien van Aalst van het Nederlands Film Festival stapt op. Na zeven festivals vindt ze het tijd voor iets anders. Er wordt nog naar een opvolger gezocht.

Van Aalst heeft mede voor dit moment gekozen, omdat er volgend jaar een nieuwe vierjarige subsidie- en beoordelingsperiode begint. Het is volgens een woordvoerster van het festival voor de hand liggend dat de opvolger zich voor zo'n hele vierjarige periode kan commiteren.

Bestuursvoorzitter Emile Fallaux is vol lof over de vertrekkende directeur: "Onder haar leiding vernieuwde het NFF drastisch. Zij introduceerde het Academy-systeem, waarbij de vakwereld haar stem uitbrengt voor de nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren. De selectie van nieuwe films maakte zij strenger, terwijl aanstormend talent meer ruimte kreeg dan ooit. Met het Forum van de Regisseurs riep zij een nieuwe sectie in het leven voor reflectie op vernieuwende auteursfilms, en zij haalde de interactieve drama- en documentaireproducties uit de marge."