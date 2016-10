Jan Keizer behandeld aan prostaatkanker

ANP Jan Keizer behandeld aan prostaatkanker

VOLENDAM - Bij Jan Keizer is een zeer agressieve en kwaadaardige vorm van prostaatkanker geconstateerd. De zanger kwam er bij toeval achter toen hij iets aan zijn gewicht wilde doen.

Door ANP - 4-10-2016, 19:18 (Update 4-10-2016, 19:18)

"Kijk als je naast Anny Schilder staat, dat is zo'n beetje de magerste zangeres van Nederland", zegt Jan tegenover Shownieuws. "Wie daar ook naast gaat staan, je komt hoe dan ook dik over. Mijn dochter zei: ga naar de diëtiste en probeer die buik eraf te krijgen."

Jan nam dat advies ter harte maar de diëtiste wilde dat hij eerst even langs de dokter ging om zijn bloedwaardes op te laten meten. "Toen werd ik ook meteen gecontroleerd op psa en die bleek verdubbeld te zijn. Dan is er wat aan de hand. Dat is meestal niet goed", aldus Jan. En dat bleek inderdaad. "De uitslag kwam als een behoorlijke donderslag voor me want overal waar geprikt was zat kanker in."

Ingreep

Een directe ingreep was vereist, waarna Jan onder het mes ging in het Duitse Gronau. Daar werd zijn hele prostaat verwijderd. Om er zeker van te zijn dat de kanker zich niet verder heeft verspreid is Jan gevraagd alsnog enige bestralingen te doen. "Omdat het zo'n hardnekkige kanker was", zegt de Volendamse zanger.

Jan is inmiddels weer thuis. Hij heeft voorlopig al zijn optredens gecanceld om te kunnen herstellen.

Anny

De kanker is in korte tijd al de tweede tegenvaller voor het duo Jan en Anny. Bij de zangeres werd in 2014 borstkanker geconstateerd. Zij is inmiddels weer kankervrij.