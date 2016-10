Karl Lagerfeld kritisch over Kim Kardashian

ANP Karl Lagerfeld kritisch over Kim Kardashian

PARIJS - Karl Lagerfeld snapt niet goed dat Kim Kardashian zo'n groot risico nam door in een hotel te verblijven zonder bewaking.

Door ANP - 4-10-2016, 19:48 (Update 4-10-2016, 19:48)

"Ik snap niet dat ze in een hotel zonder security zat", zei de 83-jarige designer dinsdag tegenover The Telegraph. "Als je zo beroemd bent en je zo te koop loopt met je juwelen op internet, ga dan naar een hotel waar niemand bij je in de buurt kan komen. Je kunt niet je rijkdom laten zien en dan verrast zijn dat sommige mensen daar achteraan gaan."

Karl reageerde vanaf de Parijse Fashion Week op de spraakmakende overval van zondagnacht. Kardashian was afgelopen weekeinde ook in Parijs voor het modevenement, samen met haar zus, moeder en halfzus.

Ondanks de kritische woorden, had Karl ook een boodschap van steun voor Kim en haar familie. "Lieve Kim, we denken allemaal aan je", schreef hij op een briefje dat hij vervolgens fotografeerde en deelde op sociale media.