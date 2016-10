Vader kindster Stranger Things wil geld zien

LOS ANGELES - De vader van Stranger Things-ster Millie Bobby Brown eist 100.000 dollar (bijna 90.000 euro) van een agentschap dat haar wil vastleggen.

De 12-jarige Britse maakte deze zomer furore als Eleven in de spannende Netflixserie, en is daardoor erg gewild onder agentschappen in Hollywood. Die vertegenwoordigen sterren tegen een commissie, maar een betaling vooraf is daarbij nooit aan de orde, zo melden anonieme agenten aan The Hollywood Reporter.

De vader van het meisje zegt veel kosten te hebben gemaakt aan de start van haar carrière. De familie Brown verhuisde daarvoor met twee van de vier kinderen van Engeland naar de VS. Toen Millie niet snel genoeg aan de slag kon als actrice, was de rest van de familie genoodzaakt weer terug te keren, terwijl de jonge ster achterbleef bij een tante.

Een woordvoerder van de familie bevestigt aan het blad dat het verzoek om een ton is gemaakt, maar geeft aan dat Robert Brown mogelijk verkeerd geïnformeerd was over de gebruikelijke gang van zaken bij agentschappen in Hollywood. Millie zelf was volgens de zegsvrouw niet op de hoogte van de eisen.