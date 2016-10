Nicholas Hoult gaat Nikola Tesla spelen

ANP Nicholas Hoult gaat Nikola Tesla spelen

LOS ANGELES - Nicholas Hoult gaat zo goed als zeker Nikola Tesla spelen in The Current War. Hij zou in het laatste stadium zijn van onderhandelingen voor de rol van de uitvinder waar Elon Musk zijn elektrische autolijn naar heeft vernoemd.

Door ANP - 5-10-2016, 2:38 (Update 5-10-2016, 2:38)

De film gaat over de strijd tussen Thomas Edison en George Westinghouse die eind negentiende eeuw plaatsvond. Voor de rollen van de andere uitvinders zijn Benedict Cumberbatch en Michael Shannon gestrikt.

In wat de War of Currents is gaan heten streden Tesla en zijn baas Westinghouse met Edison over een standaard voor elektriciteitssystemen. Edison promootte gelijkstroom terwijl Westinghouse en Tesla wisselstroom bepleitten. Uiteindelijk trok Edison daarbij aan het kortste eind.