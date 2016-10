Sterren bidden voor Haïti na orkaan Matthew

ANP Sterren bidden voor Haïti na orkaan Matthew

LOS ANGELES - Verschillende Hollywoodsterren hebben hun medeleven uitgesproken voor de bewoners van Haïti, dat dinsdag werd geteisterd door orkaan Matthew. Het arme land heeft daarbij enorme schade opgelopen. Duizenden mensen raakten dakloos.

Door ANP - 5-10-2016, 5:24 (Update 5-10-2016, 6:09)

"Ik denk vandaag aan mijn geliefde Haïti. Help als je kunt", twitterde Olivia Wilde. Mia Farrow liet op hetzelfde sociale medium weten: "Voor Haïti, waar nog honderden families in tenten leven, is deze orkaan verwoestend. #BidvoorHaïti."

Ook Bill en Hillary Clinton lieten weten mee te leven met het land, net als onder meer MC Hammer, Debra Messing en Connie Britton. Rihanna, die zelfs van het Caribische eiland Barbados komt, schreef "Mijn hart breekt voor Haïti. Mijn gebeden voor mijn broers en zussen die slachtoffer zijn van deze tragische gebeurtenis."

Orkaan Matthew, die in categorie 4 valt, is inmiddels onderweg naar het zuidoosten van de VS.