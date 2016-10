Kay Nambiar trekt met luxepopjes de jungle in

AMSTERDAM - Kay Nambiar gaat met een bijzonder reisgezelschap een trektocht maken door de jungle. De presentator, die in 2014 Expeditie Robinson won, moet acht luxepopjes begeleiden in het nieuwe SBS-programma Queens Of The Jungle.

Door ANP - 5-10-2016, 13:58 (Update 5-10-2016, 13:58)

“Dit programma is mij op het lijf geschreven”, vindt Kay. “Want wat krijg je als je alle uiterlijke vertoon van mensen weghaalt en hen laat zien dat er nog meer is in het leven dan de luxeproblemen waar zij zich dagelijks in Nederland druk om maken? Ik zie het als mijn missie om deze mensen kennis te laten maken met de natuur in haar puurste vorm.”

De acht kandidaten moeten met z’n allen drie weken lang zien te overleven in de jungle. Alleen als ze de tocht samen volbrengen, krijgen ze de prijzenpot van 100.000 euro. Queens Of The Jungle is vanaf woensdag 12 oktober wekelijks te zien bij SBS6.