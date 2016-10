Britse liedschrijver Temperton (68) overleden

LOS ANGELES - De Engelse liedschrijver, musicus en muziekproducent Rodney Lynn 'Rod' Temperton is op 68-jarige leeftijd overleden. Dit heeft de muziekuitgever Warner/Chapell woensdag in Los Angeles bekendgemaakt.

Door ANP - 5-10-2016, 14:44 (Update 5-10-2016, 14:44)

Temperton heeft tal van internationaal bekend geworden nummers geschreven vooral voor Michael Jackson (1958-2009). Zo was Temperton de schrijver van Thriller, Rock With You en Off The Wall. De jazzmusicus en muziekproducent Quincy Jones wierf Temperton in 1979 voor het maken van Michael Jacksons album Off The Wall.

Temperton werd in 1947 geboren in het Engels plaatsje Cleethorpes. Hij overleed aan de gevolgen van kanker.