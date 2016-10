Kristen Stewart gespot met ex Cara Delevingne

ANP Kristen Stewart gespot met ex Cara Delevingne

NEW YORK - Kristen Stewart is al een tijdje niet meer gezien met haar vriendin haar vriendin Alicia Cargile. In plaats daarvan verscheen ze meerdere keren in het openbaar met de muzikante St. Vincent, de ex van model Cara Delevingne.

Door ANP - 6-10-2016, 5:29 (Update 6-10-2016, 5:29)

Maandag nam Kristen St. Vincent mee naar de première van haar film Certain Women op het New York Film Festival. De dag erop wandelden de twee samen door de stad, zo is te zien op foto's van Daily Mail. De 26-jarige actrice, die momenteel als blondine door het leven gaat, en de 34-jarige zangeres, die echt Annie Clark heet, lunchten vervolgens bij een Japans restaurant.

Op 30 augustus werden Kristen en St. Vincent ook al eens met zijn tweeën in een restaurant en theater gezien. Kristen en Alicia werden voor die date voor het laatst samen gezien. Een week erna gingen St. Vincent en Cara uit elkaar.