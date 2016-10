'Anton Yelchins dood is eigen schuld'

LOS ANGELES - Anton Yelchin zou zelf verantwoordelijk zijn voor zijn dood. Dat zegt Fiat Chrysler volgens TMZ.

Door ANP - 6-10-2016, 11:43 (Update 6-10-2016, 11:43)

De 27-jarige Star Trek-acteur kwam om het leven toen zijn geparkeerde Jeep Grand Cherokee achteruit van de oprit van zijn huis rolde. Hij overleed ter plekke nadat hij beklemd raakte tussen zijn auto en een tuinhek. Zijn ouders spanden een rechtszaak aan tegen de autofabrikant omdat zij deze verantwoordelijk houden voor de dood van hun zoon.

Fiat Chrysler zegt nu dat 'door eigen verkeerd gebruik, door hem aangebrachte aanpassingen of opgelopen schade' de oorzaak was van het achteruitrijden van de auto. De fabrikant heeft aan de rechter te kennen gegeven niet langer betrokken te willen zijn in de rechtszaak.

Kort na Yelchins dood zijn ook andere consumenten een rechtszaak begonnen tegen Fiat Chrysler. Zij baseren zich op driehonderd andere incidenten waarbij auto's na het parkeren wegrolden. In april besloot Fiat Chrysler wereldwijd al 1,1 miljoen auto's terug naar de garage te halen vanwege dit defect.