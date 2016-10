Zus Prince voorspelde zijn dood

CHANHASSEN - De zus van de overleden popster Prince zegt helemaal niet verrast te zijn door de plotselinge dood van haar broer. Zij verwachtte twee jaar geleden al dat hij niet oud zou worden.

Door ANP - 6-10-2016, 13:27 (Update 6-10-2016, 13:27)

Prince overleed dit jaar april op 57-jarige leeftijd aan een fatale overdosis. Aan Entertainment Tonight vertelt zijn zus Tyka Nelson over hoe ze zijn dood vernam: "Het was helemaal niet moeilijk. Ik kreeg een telefoontje met de woorden: 'Hij is dood'. En ik wist wie ze bedoelden. Ik heb me er twee jaar op kunnen voorbereiden dus ik wist dat het eraan zat te komen."

Volgens Tyka hintte Prince twee jaar geleden namelijk al over zijn dood. "Hij zei dat hij alles had gedaan waarvoor hij was gekomen. Ik was er kapot van." Tyka vertelt ook dat Prince herinnerd wilde worden als een van de meest productieve producers van de wereld en dat hij alles deed om zijn droom waar te maken. Ze heeft daarom ook plannen om enkele van de tweeduizend niet-uitgebrachte nummers uit te brengen. Momenteel liggen deze nog in zijn kluis op Paisley Park.

Paisley Park, het landgoed van Prince bij Minneapolis waar hij woonde en zijn muziek schreef en opnam, is donderdag even open voor publiek.