Martin Garrix gaat masterclass geven

AMSTERDAM - Dj Martin Garrix zit zelf nog maar enkele jaren in het vak maar is niet te beroerd om zijn kennis alweer te delen met nieuwe aanstormende talenten. Tijdens het Amsterdam Dance Event geeft hij in samenwerking met de A'DAM Music School een masterclass 'produceren' aan vijftien deelnemers.

Door ANP - 6-10-2016, 16:29 (Update 6-10-2016, 16:29)

De 20-jarige Garrix, een van de grootste dj's van de wereld, geeft de talenten een kijkje in zijn trukendoos. De deelnemers mogen hem ook het hemd van het lijf vragen.

De masterclass vindt op 19 oktober plaats in de A'DAM Toren. Jongeren tussen de 14 en 18 jaar oud die mee willen doen, kunnen zich tot 12 oktober aanmelden. De deelnemers worden uiteindelijk zelf door Garrix en zijn team geselecteerd.