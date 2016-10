Paris Jackson geniet van bezoek Neverland

SANTA BARBARA - Paris Jackson heeft haar oude thuis opgezocht. De achttienjarige dochter van wijlen Michael Jackson bracht woensdag een bezoekje aan Neverland Ranch, waar ze als kind woonde.

Door ANP - 6-10-2016, 16:51 (Update 6-10-2016, 16:51)

“Het voelde zo goed weer even thuis te zijn”, schreef Paris op Instagram bij een foto van het wereldberoemde landgoed. Ze deelde ook een foto en video waarop ze te zien is met een aantal bewoners van de ranch, een lama en een geit.

Michael Jackson kocht het landgoed eind jaren tachtig en liet onder meer een pretpark en kinderboerderij aanleggen. In 2006 sloot Neverland zijn deuren nadat de King of Pop eerder had aangegeven er niet meer te willen wonen. Het landgoed voelde voor hem niet meer als thuis nadat agenten het hadden doorzocht in verband met de beschuldigingen van kindermisbruik.