ANP Oeuvreprijs AFI naar Diane Keaton

LOS ANGELES - Het American Film Institute lauwert volgend jaar Diane Keaton. De actrice mag in juni een Lifetime Achievement Award komen ophalen.

Door ANP - 7-10-2016, 2:16 (Update 7-10-2016, 2:16)

De 70-jarige Keaton wordt door de voorzitter van het filminstituut, dat een gerenommeerde filmopleiding beheert en diverse festivals organiseert, geprezen om haar veelzijdigheid. "Diane Keaton is een van de meest geliefde 'leading ladies' van de Amerikaanse film. Ongeëvenaard in haar kunde in zowel drama als comedy, heeft ze de harten van de wereld keer op keer gestolen."

Het is de vijfenveertigste keer dat AFI de prijs uitreikt. Afgelopen jaar kreeg componist John Williams de award. Eerdere winnaars zijn onder meer Alfred Hitchcock, Martin Scorsese, Barbra Streisand, Jane Fonda en haar vader Henry en Steven Spielberg.