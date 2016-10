Jan Smit beslist zondag over Televizier-Ring

VOLENDAM - Jan Smit en zijn arts beslissen zondag of hij fit genoeg is voor de presentatie van het Gouden Televizier-Ring Gala. Jan Smit presenteert de liveshow donderdag samen met Art Rooijakkers vanuit de HMH in Amsterdam, maar zijn bijdrage is onzeker sinds hij vorige week een hersenschudding opliep.

Door ANP - 7-10-2016, 8:07 (Update 7-10-2016, 8:07)

Zaterdagavond gaat een optreden in Apeldoorn, een stop tijdens zijn Elfstedentour, niet door. ''Ik ondervind er gewoon nog te veel hinder van en vind het verschrikkelijk dat ik me daardoor niet voor de volle 100 procent kan geven. Het is onmogelijk om komende zaterdag al een twee uur durend liveconcert te geven, omdat er dan nog te veel druk op mijn hoofd komt te staan."

De Volendamse zanger moest eerder een concert in Kerkrade afzeggen, maar volgens zijn manager Aloys Buys lijkt het erop dat Jan op tijd hersteld is voor de presentatie van het Gouden Televizier-Ring Gala. ''Het geven van een concert waarin je alles moet geven is iets anders dan het presenteren van een gala, dus de arts gaat ervan uit dat dit geen probleem moet zijn'', zegt Aloys vrijdag aan het AD.