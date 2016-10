Yes-R langer krijgt het druk op televisie

HILVERSUM - Rapper Yes-R zet zijn carrière voorlopig voort op televisie. "Ik mag voor de AVROTROS vanaf begin 2017 vijf hele toffe programma’s gaan presenteren. Daarnaast doe ik ook nog Gek op Jou voor de VPRO'', vertelde Yes-R vrijdag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op 100% NL.

Door ANP - 7-10-2016, 8:47 (Update 7-10-2016, 8:47)

Ook liet hij weten dat Hunting The Stars terugkeert. In dit programma, dat in augustus op NPO3 werd uitgetest in 3Lab, gaat Yes-R samen met een bekende collega op zoek naar hun grote idool.

De stap naar tv was voor Yes-R een noodzakelijke: "Nederlandse hiphop was jarenlang minder populair in de mainstream, dan moet je toch wat verder gaan kijken. Televisie was voor mij een mooie kans om ook andere dingen te doen buiten mijn muziek om en zo in de picture te blijven nadat de gouden jaren in de muziek voor mij even over waren, daar moet je gewoon eerlijk in zijn."