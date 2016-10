Leonie ter Braak bevallen van zoontje

ANP Leonie ter Braak bevallen van zoontje

AMSTERDAM - WNL-presentatrice Leonie ter Braak is bevallen van een zoon. Het jongetje heet Valentijn. WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes twittert vrijdag een foto van de kleine spruit.

Door ANP - 7-10-2016, 9:38 (Update 7-10-2016, 9:38)

Valentijn is het tweede kind voor Leonie en haar man Floris Koch. In november 2013 kregen ze zoon James. Het gezicht van Goedemorgen Nederland had al aangekondigd dat het broertje van James een typisch Hollandse naam zou krijgen. "Mijn man was er meteen van overtuigd en voor mij is het toch lang een puntje van twijfel geweest. Maar ik ben er nu helemaal oké mee'', vertelde ze onlangs aan 100% NL.

Leonie is sinds 2012 het gezicht van Omroep WNL. Daarvoor speelde ze vier jaar lang in de Twentse soap Jonge Leu en Oale Groond. Op de landelijke televisie kreeg ze bekendheid als verslaggever van De Keuringsdienst van Waarde.