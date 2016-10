Cesar Millan komt weer naar Nederland

ANP Cesar Millan komt weer naar Nederland

AMSTERDAM - Hondenfluisteraar Cesar Millan komt weer naar Nederland. Op vrijdag 24 februari staat hij met zijn Once Upon A Dog Tour in de Heineken Music Hall, die vanaf 1 januari AFAS Live heet, in Amsterdam, meldt organisator Mojo.

Door ANP - 7-10-2016, 10:52 (Update 7-10-2016, 10:52)

Millan, die al eerder naar Nederland kwam, geeft begin volgend jaar zeventien shows in meer dan tien landen. In zijn shows neemt hij het publiek mee op een reis door alle fases van het leven van een hond en geeft onder meer uitleg over hondengedrag. Ook zijn er demonstraties met honden.

Millan is bekend van de televisieserie Dog Whisperer with Cesar Millan en zijn nieuwste serie Cesar To The Rescue. In een reactie laat de hondenfluisteraar weten zin te hebben om weer op tournee te gaan ‘’en met het publiek de stappen te delen die nodig zijn voor het opbouwen en onderhouden van een gelukkige en liefdevolle relatie met honden’’.