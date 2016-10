Jopie Parlevliet gaat het theater in

AMSTERDAM - Jopie Parlevliet, het alter ego van cabaretier Richard Groenendijk, is dit najaar in het theater te zien. De Rotterdamse diva maakt onderdeel uit van Midden in de Winternacht, de nieuwe theatervoorstelling van Groenendijk.

Door ANP - 7-10-2016, 10:57 (Update 7-10-2016, 10:57)

Groenendijk trekt voor het eerst in zijn carrière met een band langs de Nederlandse theaters. "Midden in de Winternacht is een ode aan iedereen die mij de afgelopen 44 jaar muzikaal heeft beïnvloed: van Aznavour tot Kaandorp en alles wat daartussen zit", vertelt de cabaretier. "Nu Jopie bij RTL op de zaterdagavond zo’n enorm succes blijkt vond ik dat ze in de theatershow niet mocht ontbreken. Ook Jopie brengt dus een eerbetoon aan háár muzikale idolen."

De komiek wil nog niet meer kwijt over de bijdrage van Jopie aan de show. "Maar haar Rotterdamse versie van ‘Blame it on the Boogie’ is in het repetitielokaal al een hit!" Groenendijk speelt Midden in de Winternacht is vanaf 15 november anderhalve maand.

De laatste aflevering van De Jopie Parlevlietshow is zaterdagavond op televisie te zien.