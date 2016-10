Kim claimt 5,6 miljoen dollar bij verzekering

ANP Kim claimt 5,6 miljoen dollar bij verzekering

LOS ANGELES - De buit van de brute overval op Kim Kardashian in Parijs bedraagt 5,6 miljoen dollar. Dat is veel minder dan de tien of elf miljoen dollar waar media eerder over repten.

Door ANP - 7-10-2016, 11:16 (Update 7-10-2016, 11:16)

Volgens TMZ was haar ring het duurste sieraad dat is buitgemaakt bij de beroving. Bronnen van TMZ weten te melden dat Kim de verzekeringspapieren al heeft ingevuld. Daaruit zou blijken dat de smaragdring vier miljoen dollar waard is, omgerekend 3,6 miljoen euro.

In totaal claimt de realityster dertien gestolen items bij de verzekering die een totale waarde van 5,6 miljoen dollar hebben, omgerekend ruim vijf miljoen euro. De Kardashian-telg werd zondagnacht overvallen in een appartement in Parijs. Haar man Kanye West onderbrak onmiddellijk zijn concert in New York.