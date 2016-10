Moeder blij met relatiebreuk Lindsay Lohan

ANP Moeder blij met relatiebreuk Lindsay Lohan

NEW YORK - Dina Lohan is blij dat haar dochter Lindsay weer single is. “In dit geval ben ik heel blij”, zei Dina tegen E! News. “Ik kan ’s nachts weer slapen.”

Door ANP - 7-10-2016, 19:33 (Update 7-10-2016, 19:33)

Lindsay was verloofd met de Russische miljardairszoon Egor Tarabasov, die ze beschuldigt van mishandeling. “Hij was gewoon nog erg jong en het werkte niet meer. Het werd zo erg dat het een gewelddadige relatie werd”, zei Dina. “Ik ben zelf een slachtoffer van huiselijk geweld en het is heel moeilijk.”

Dina had nooit gedacht dat ook Lindsay met een gewelddadige partner te maken zou krijgen. “Maar dat is wel gebeurd. Gelukkig is die relatie nu achter de rug en is ze gelukkig. Ik wens hem het allerbeste en hoop dat hij hulp zoekt, want hij was een aardige vent.”