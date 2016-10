Mindf*ck gaat de grens over

AMSTERDAM - Victor Mids gaat ook onze oosterburen verwonderen. Hij gaat met zijn programma Mindf*ck naar Duitsland, maakte hij vrijdagavond bekend in RTL Late Night.

Veel veranderingen heeft Victor niet hoeven doorvoeren, maar de naam moest wel anders. “Ze zijn iets netter, dus het mocht geen Mindf*ck heten. Het is Mindmagic geworden.” De Duitse variant is vanaf dit najaar te zien bij Sat. 1, een van de grootste Duitse commerciële zenders.

Victor presenteert ook de Duitse versie en dat betekent dat hij terug naar school moest. “Mijn Duits was niet al te best. Toen het hele avontuur begon, heb ik binnen een paar maanden Duits moeten leren.” Dat ging de illusionist en arts goed af. “Ik vind een uitdaging altijd wel spannend. Het blijft lastig, maar is goed gegaan.”

Dat Victor de grens over gaat, betekent niet dat wij hem kwijt zijn. Hij maakt ook nog een editie voor AVROTROS, voor het nieuwe seizoen wist hij meteen minister-president Mark Rutte te strikken. Mindf*ck keert in het voorjaar van 2017 terug op de Nederlandse televisie.