ANP Eva Simons doet voorprogramma Justin Bieber

ARNHEM - Eva Simons verzorgt dit weekend het voorprogramma van superster Justin Bieber in de GelreDome in Arnhem. De zangeres treedt samen op met The Knocks, maakte haar management zaterdag bekend. Het voorprogramma wordt geopend door Mic Lowry.

Door ANP - 8-10-2016, 12:54 (Update 8-10-2016, 12:54)

Wat de zangeres gaat zingen is nog een verrassing. Het is niet de eerste maal dat Simons het voorprogramma verzorgt van een grote act. Eerder deed zij dit ook bij Beyoncé, tijdens haar The Mrs Carter Show World Tour, en LMFAO.

Simons is gevraagd door Bieber en zijn management Scooter Baun. De Nederlandse zangeres is ook gevraagd om met Bieber op te treden in België, maar hier kon de Amsterdamse niet op ingaan vanwege andere verplichtingen. Bieber geeft zaterdag en zondag twee concerten in Arnhem.

Simons begon in de meidengroep Raffish en brak in 2009 door als solozangeres met het nummer Silly Boy dat een hit werd op YouTube. Dit leverde haar een internationaal platencontract op.