Zondag met Lubach gaat door in 2017

HILVERSUM - Het satirische programma Zondag met Lubach gaat door in 2017. De VPRO zendt vanaf eind januari weer een serie van tien afleveringen uit, maakte producent Human Factor zaterdag bekend.

Door ANP - 8-10-2016, 12:59 (Update 8-10-2016, 12:59)

"Ik ben altijd blij met een nieuw seizoen, maar nu helemaal, want dit voorjaar zijn natuurlijk de Tweede Kamerverkiezingen. Dan voel ik me als een kind in een snoepwinkel, als een VVD'er in een corruptieschandaal", stelt presentator Arjen Lubach in een reactie.

In ZML nemen Lubach en zijn team op eigenzinnige wijze het nieuws van de afgelopen week door. De serie kreeg veel lovende kritieken en werd eerder dit jaar bekroond met de Zilveren Nipkowschijf.

Het aantal kijkers is in het vijfde seizoen, dat nu wordt uitgezonden, weer toegenomen: afgelopen zondag keken er 623.000 televisiekijkers naar de uitzending. Ook online worden de filmpjes van Lubach wekelijks honderdduizenden keren bekeken.