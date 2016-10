Brigitte Kaandorp last pauze in

ANP Brigitte Kaandorp last pauze in

AMSTERDAM - Brigitte Kaandorp is voorlopig even niet in het theater te zien. De cabaretière last, geïnspireerd door haar kinderen, een tussenjaar in.

Door ANP - 8-10-2016, 15:58 (Update 8-10-2016, 15:58)

Kaandorps kinderen hadden recent allebei een 'tussenjaar' voordat ze begonnen met een vervolgopleiding. Dat sprak haar ook wel aan, schrijft ze op haar website. "Dat leek me na 33 (!) jaar op de planken in combinatie met 23 jaar moederen opeens een topplan. Ik heb er van de weeromstuit óók een genomen."

De cabaretière geniet volop van haar vrije tijd, zo stelt ze. "Inderdaad: het is heerlijk! Ik ga eens naar de film, ik lees eens een boek, ik doe eens wat achterstallig huishoudelijk onderhoud, ik reis eens naar een buitenland en ik schrijf en passant weer eens een liedje. Ook niet onbelangrijk", aldus Kaandorp.

Op de vraag wanneer ze weer aan het werk gaat, kan Kaandorp geen antwoord geven. "Dat weet ik zelf ook niet", zegt ze. Komend theaterseizoen is er in ieder geval geen voorstelling. "Ik laat het weten wanneer het zo ver is."