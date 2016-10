Sergio Herman is JFK's Greatest Man

ANP Sergio Herman is JFK's Greatest Man

AMSTERDAM - Sergio Herman is zaterdagavond in de Amsterdamse Harbour Club uitgeroepen tot JFK’s Greatest Man 2016. De topkok en man van Ellemieke Vermolen kreeg de prijs uit handen van Peter R. de Vries, die in 2008 met de titel naar huis ging.

Door ANP - 8-10-2016, 21:19 (Update 8-10-2016, 21:19)

Volgens de jury verdient Herman de prijs omdat hij stijlvol, ambitieus, succesvol, creatief en vernieuwend is. De succesvolle en perfectionistische topkok vraagt zich af of hij de titel wel verdient. ''Het is sterker dan mezelf. Ik zou het echt heel graag willen, iets minder perfectionistisch zijn, maar ik kan het niet. Tegelijkertijd blijf ik tegenwoordig wel een week langer op Ibiza, waar we een huis hebben, als ik dat wil. Dat was vroeger absoluut not done. Maar ik voel aan m’n lichaam dat ik niet meer in staat ben om dingen te doen zoals ik ze vroeger deed. Vijf dagen full power gaan, dat breng ik niet meer op. Ik heb 26 jaar het haantje gespeeld, nu mag een ander het doen.''

Max Verstappen eindigde op de tweede plaats, gevolgd door Freek Vonk, Michiel Huisman en Jan Versteegh. Het is de negende keer dat deze prijs door het mannenblad JFK wordt uitgereikt. De presentatie van de avond was in handen van Ruben Nicolai.

Herman treedt met zijn benoeming in de voetsporen van onder anderen Humberto Tan, Frank de Boer, André Kuipers, Matthijs van Nieuwkerk, Jeroen Pauw, Edwin van der Sar en Armin van Buuren.