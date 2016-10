Trump-fan Jon Voight boos op Robert de Niro

LOS ANGELES - Jon Voight heeft kritiek op collega-acteur Robert de Niro, die vrijdag ongenadig hard uithaalde naar Donald Trump.

Door ANP - 9-10-2016, 9:12 (Update 9-10-2016, 9:12)

"Ik schaam me voor mijn collega-acteur Bobby DeNiro's tirade tegen Donald Trump. Wat een gemene woorden gebruikte hij tegen een presidentskandidaat, die harder heeft gewerkt dan wie dan ook het afgelopen jaar voor een goede boodschap voor het Amerikaanse volk", schrijft de Oscar-winnaar en vader van Angelina Jolie op Twitter.

De Niro maakt in een video op social media Trump met de grond gelijk. "Hij is zo ongelooflijk stom. Hij is waardeloos, hij is een hond, hij is een varken, hij is een oplichter, een straathond die niet weet waar hij over praat, iemand die zijn huiswerk niet doet, het ook niet boeit, denkt dat hij heel wat is, zijn belasting niet betaalt. Hij is een idioot", somt De Niro op.

Met "een oproep aan alle Trump-supporters om hun verontwaardiging en woede richting De Niro en alle Republikeinse overlopers te uiten. Laat Donald Trump weten dat we volledig achter hem staan, en moge God hem de kracht geven om zijn roeping voort te zetten", sluit Voight zijn tweet af.