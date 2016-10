Twee miljoen kijkers zien tranen Robin

AMSTERDAM - Ruim twee miljoen Nederlanders hebben zaterdagavond gezien hoe Robin Martens en Buddy Vedder naar de winst dansten in Dance Dance Dance. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. De Goede tijden, slechte tijden-sterren versloegen Volendammers Kees Tol en Annemarie Keizer.

Door ANP - 9-10-2016, 10:32 (Update 9-10-2016, 10:32)

Meedoen aan het dansprogramma van RTL 4 was voor Robin al een droom. Toen ze met de trofee in haar handen stond, kwam ze nauwelijks uit haar woorden. Terwijl de tranen over haar wangen biggelden bedankte de actrice ‘iedereen’. “Ik wil bedanken voor de kans die wij hebben gekregen dit mee te maken. Mijn droom is echt uitgekomen. Het is eigenlijk nog beter dan wat m’n droom was.”

De finale van Dance Dance Dance was met 2,01 miljoen kijkers het best bekeken programma van de zaterdag. Ook de Jopie Parlevliet show, die na de ontknoping van het dansprogramma werd uitgezonden, deed goede zaken. Het typetje van Richard Groenendijk trok 1,22 miljoen kijkers en veroverde daarmee de derde plek in de kijkcijfer top 25. Het NOS Journaal van 20.00 uur werd door 1,48 miljoen Nederlanders bekeken en staat daarmee op de tweede plek.